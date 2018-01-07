Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Зенита" в матче Единой лиги ВТБ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели шестое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного "Фалькон Клуба" подопечные Александра Крутикова встречались с питерским "Зенитом" и уступили с минимальной разницей в счете - 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23). Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков. В 10 проведенных матчах "драконы" одержали 4 виктории при 6 проигрышах и занимают сейчас 7-е место среди 13 участников "банковского" турнира.

Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА, который выиграл все 10 своих поединков, сегодня примет на домашней арене идущий вторым краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Перед встречей с армейцами краснодарские баскетболисты победили в 8 из 9 матчей.-0-