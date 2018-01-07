Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Зенита" в матче Единой лиги ВТБ

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
07 января 2018, Вс
-3°C
Ясно EUR 2.3963
USD 1.9869
100 RUB 3.4864
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: главное событие 2017 года - преодоление негативных тенденций в экономике
Президент
Православные верующие празднуют Рождество Христово
Общество
Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год
Президент
Беларусь разработала концепцию запуска "Хельсинки-2" и работает над ее реализацией - Макей
Политика
Правительство определило меры по выполнению в 2018 году заданий по строительству жилья
Экономика
Реклама на сайте
Лента новостей
ВИДЕО: Лукашенко: в деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви
20:50 Заголовки новостей
ВИДЕО: Лукашенко: главное событие 2017 года - преодоление негативных тенденций в экономике
20:39 Заголовки новостей
Национальное общество американских кинокритиков назвало лучший фильм 2017 года
20:35 Калейдоскоп
Хоккейная команда Беларуси победила Россию в финале Рождественского турнира
20:08 Спорт
ВИДЕО: Лукашенко зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
19:49 Заголовки новостей
ФОТОФАКТ: Российская художница превратила звезд в мультяшек
19:45 Калейдоскоп
Джона Сноу из "Игры престолов" выгнали из бара за пьяный дебош
19:04 Калейдоскоп
Биатлонисты Швеции стали победителями мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе
18:36 Спорт
РНПЦ онкологии и медрадиологии направит средства премии "За духовное возрождение" на развитие центра
18:20 Общество
Пьяный американец сам на себя пожаловался полиции
18:03 В мире
Мастер-классы по гирям и тайскому боксу проведут для подростков в Минском областном приемнике-распределителе
17:49 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник духовной музыки в Витебске
17:39 Культура
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
17:30 В мире
Транспортно-логистический центр планируют построить в Гродненской области на границе с Польшей
17:25 Регионы
ФОТО: Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы"
17:17 Заголовки новостей
Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Зенита" в матче Единой лиги ВТБ
16:50 Спорт
ФОТО: Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, белоруски 15-е
16:40 Заголовки новостей
В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару
16:16 В мире
ФОТО: Хоккеисты Чехии обыграли ОАЭ и во второй раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира
16:13 Заголовки новостей
Скандальная книга о Трампе побила рекорды продаж в США
16:11 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Зенита" в матче Единой лиги ВТБ

Спорт 07.01.2018 | 16:50
Во время матча. Фото БК "Зенит"
Во время матча. Фото БК "Зенит"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели шестое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного "Фалькон Клуба" подопечные Александра Крутикова встречались с питерским "Зенитом" и уступили с минимальной разницей в счете - 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23). Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков. В 10 проведенных матчах "драконы" одержали 4 виктории при 6 проигрышах и занимают сейчас 7-е место среди 13 участников "банковского" турнира.

Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА, который выиграл все 10 своих поединков, сегодня примет на домашней арене идущий вторым краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Перед встречей с армейцами краснодарские баскетболисты победили в 8 из 9 матчей.-0-

﻿
Теги
баскетбол, Цмокi-Мiнск
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Спорт
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3963 BYN 2.395 BYN 2.402 BYN
USD
1.9869 BYN 1.989 BYN 2.006 BYN
RUB
3.4864 BYN 3.46 BYN 3.48 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: в деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви
Все видео

Фотоновости

Лукашенко зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
Все фото

Инфографика

Колядная символика Коза. Коза в народных обрядах является символом плодородия и богатства. "Козу" водят во время колядования. Человек в шкуре козы в сопровождении музыкантов с песнями и плясками обходит дома.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2017 года
Лукашенко: в деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви
Лукашенко: главное событие 2017 года - преодоление негативных тенденций в экономике
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь разработала концепцию запуска "Хельсинки-2" и работает над ее реализацией - Макей
Беларусь не собирается предъявлять политические или военные претензии другим странам - Макей
Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,3 млрд
Предприятия "Беллегпрома" заинтересованы выполнять заказы по обшивке салонов автомобилей Geely
Совмин утвердил ключевые показатели эффективности работы на 2018 год
Происшествия
Фото из архива В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка
Штраф почти Br2 тыс. назначен безбилетнику, брызнувшему контролеру в лицо перцовым баллончиком
В Ружанах спасатели сняли рабочих с водонапорной башни
Общество
В новогоднем туре игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли 200 крупных денежных призов от "Евроопт" Праздник накануне Рождества! "Евроопт" вручил победителям 49-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Саши Немо!
РНПЦ онкологии и медрадиологии направит средства премии "За духовное возрождение" на развитие центра
До минус 7 и гололедица ожидаются 8 января в Беларуси
Регионы
Мингорисполком. Фото из архива Места для предвыборной агитации определили в Минске
Мастер-классы по гирям и тайскому боксу проведут для подростков в Минском областном приемнике-распределителе
Транспортно-логистический центр планируют построить в Гродненской области на границе с Польшей
Технологии
Составлен рейтинг лучших смартфонов на Android
Первая в мире остановка, распечатанная на 3D-принтере, появилась в Китае
ФОТОФАКТ: Представлен рендер электромобиля KIA
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник духовной музыки в Витебске
Народная артистка России Наталья Гвоздикова отмечает юбилей
Рождественские песни прозвучат на празднике духовной музыки в Витебске
В мире
Более 50 человек пострадали при землетрясении в Иране
Пьяный американец сам на себя пожаловался полиции
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 8 по 14 января
Национальное общество американских кинокритиков назвало лучший фильм 2017 года
ФОТОФАКТ: Российская художница превратила звезд в мультяшек
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия