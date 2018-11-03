Минские "Цмокi" проиграли "Парме" в Единой лиге ВТБ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели пятое подряд поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Перми "драконы" проиграли местной "Парме" со счетом 83:92 (22:30, 23:25, 17:21, 21:16). Только в самом начале встречи гости вели в счете, а затем хозяева взяли бразды правления в свои руки и полностью контролировали ход игры. Самым результативным в составе проигравших стал Стефан Муди, набравший 16 очков.
До этого минчане на своей арене уступили польскому клубу "Зелена Гура" - 71:88, казахстанской "Астане" - 86:93, российским "Нижнему Новгороду" - 78:87 и красноярскому "Енисею" - 73:95.
Следующий матч "банковского" турнира подопечные Александра Крутикова проведут 10 ноября в гостях у саратовского "Автодора".
Перед этим чемпионы Беларуси 6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа сыграют на выезде против бельгийского "Монс-Эно". В первом круге "Цмокi" победили бельгийцев в Минске 89:82, затем уступили на выезде болгарскому "Балкану" со счетом 81:95, а потом снова дома переиграли кипрский АЕК со счетом 87:75.-0-
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