Минские "Цмокi" проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 13 октября во второй домашней игре подопечные Александра Крутикова встречались с казахстанской "Астаной" и уступили со счетом 86:93. Только в первой четверти хозяева ни в чем не уступали соперникам, а потом гости ушли вперед и довели встречу до победы.

В стартовом поединке сезона "Цмокi" проиграли у себя дома польской команде - "Зелена Гура" с результатом 71:88. Следующий матч "банковского" турнира минчане проведут 20 октября на площадке "Минск-Арены" против баскетболистов "Нижнего Новгорода", которые накануне уступили в Москве баскетболистам ЦСКА со счетом 78:84.

До этого, 17 октября чемпионы Беларуси в первом поединке группового этапа Кубка ФИБА примут в Минске бельгийский клуб "Монс-Эно".-0-