Минские "Цмоки" сыграют с итальянским "Авеллино" в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мюнхене прошла жеребьевка первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в матчах 1/8 финала дважды встретятся с итальянским "Авеллино": 7 марта соперники сыграют в Италии, а 14 марта проведут второй матч в Минске. Минские "драконы" во втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа финишировали вторыми в квартете К, а баскетболисты "Авеллино" играли в группе D Лиги чемпионов и заняли там пятое место.

Победитель двухраундовой дуэли "Цмокi" - "Авеллино" в четвертьфинале будет соперничать с лучшей командой пары "Утена" (Литва) - "Альба" (Секешфехервар, Венгрия). На первом групповом этапе минчане уже встречались с венгерским клубом, обменявшись домашними победами. Сначала выиграли баскетболисты "Альбы" - 73:64, а затем подопечные Александра Крутикова взяли реванш со счетом 87:82.

Четвертьфинальные баталии пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая.-0-