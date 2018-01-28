Минские "Цмокі" сыграют в Единой лиге ВТБ в гостях у рижского ВЭФа

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сегодня проведут очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Риге соперником "драконов" будет аутсайдер соревнований - местный ВЭФ, который в 11 предыдущих встречах одержал всего одну победу и занимает последнее, 13-е место. Минчане также провели 11 поединков, добились четырех викторий и находятся на 7-й позиции в турнирной таблице. Ее сейчас возглавляют действующий победитель "банковского" турнира московский ЦСКА и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", которые побеждали по 11 раз. По 10 выигрышей у казанского УНИКСа и "Зенита" из Санкт-Петербурга. По итогам регулярного сезона в плей-офф выйдут 8 лучших команд.
Сегодняшняя встреча в латвийской столице начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала"Беларусь 5".-0-
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