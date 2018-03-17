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Минские "Цмокi" в Единой лиге ВТБ примут краснодарский "Локомотив-Кубань"

Спорт 17.03.2018 | 13:30
Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в очередном матче Единой лиги ВТБ примут сегодня на своей площадке одного из фаворитов - краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Недавно чемпионы Беларуси завершили выступление в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, уступив в 1/8 финала итальянскому "Авеллино", и теперь сосредоточатся на борьбе за выход в плей-офф "банковского" турнира. Перед сегодняшней встречей команда Александра Крутикова провела 16 матчей, одержав всего 5 викторий. В первом круге соревнований минчане играли с краснодарской командой на ее арене и уступили со счетом 56:67. Сейчас "Цмокi" занимают 9-ю позицию среди 13 участников Единой лиги ВТБ, а "Локомотив-Кубань" находится на 3-м месте, имея в своем активе 12 побед в 16 играх. Впереди московский ЦСКА - 16 выигрышей в 18 матчах, у казанского УНИКСа на две победы меньше, но он провел 15 поединков.

Регулярный чемпионат финиширует в начале мая, после чего восьмерка лучших команд продолжит борьбу в плей-офф. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" еще ни разу не выходили в нокаут-раунд этого турнира.-0-

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Теги
баскетбол, Цмокi-Мiнск
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