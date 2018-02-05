Минские "Цмокi" задержались в Казани из-за сильного снегопада

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" из-за непогоды не смогли вылететь из Казани после матча с УНИКСом в Единой лиге ВТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минского клуба.

Белорусская команда приехала в международный аэропорт Казани сегодня утром, но после трехчасового ожидания узнала, что в целях безопасности все вылеты перенесены на более поздний срок. Ожидается, что "Цмокі" вернутся в Минск завтра днем.

В воскресенье вечером, когда проходил матч, в Казани были ледяной дождь и гололед. Сильный снегопад продолжается до сих пор. За ночь в Казани выпала месячная норма осадков, а местные метеорологи говорят о рекордах по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений в городе.

Уже в среду, 7 февраля, "Цмокі" должны провести в Минске важнейший матч второго этапа Кубка ФИБА-Европа. На паркете "Минск-Арены" чемпион Беларуси поспорит с черногорским "Морнаром" за выход в плей-офф. Для этого минским "драконам" необходимо выиграть с разницей не менее 7 очков. В другом поединке 6-го тура команд группы К венгерский "Сольнок" примет датский "Баккен Беарз". Положение команд перед заключительным туром: "Баккен Беарз" - 9 очков, "Морнар" - 8, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Сольнок" - 6.-0-