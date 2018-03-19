Минский СКА вышел в "Финал четырех" гандбольной Балтийской лиги

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в "Финал четырех" Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба четвертьфинальных поединка вице-чемпионы Беларуси проводили на площадке латвийского "Добеле" и в обоих добились уверенных побед. Сначала подопечные Игоря Папруги выиграли со счетом 33:20, а во втором матче - 30:20.

Кроме минчан борьбу за награды поведут победитель двух предыдущих турниров Балтийской лиги финский "Риихимяки", украинский ЗТР из Запорожья и эстонская "Кехра". "Финал четырех" пройдет 14-15 апреля, место проведения определится позже.

Нынешний сезон Балтийской лиги 11-й по счету. Минский СКА трижды подряд становился ее победителем (2013, 2014, 2015), в прошлом сезоне армейцы заняли 3-е место. В 2009 году турнир выиграл еще один представитель белорусской столицы - "Динамо".

На этой неделе гандболистам СКА предстоит провести два матча. В среду, 21 марта, в очередном поединке чемпионата Беларуси на площадке столичного дворца спорта "Уручье" они примут гостей из могилевского клуба "Машека". В национальном первенстве армейцы идут вторыми, набрав 40 очков, у лидера - БГК имени Мешкова на один балл больше. Встреча с могилевчанами станет для минчан проверкой сил перед важным гостевым поединком с лидером группы А Кубка ЕГФ - немецким "Магдебургом", который состоится 25 марта. Это будет предпоследняя встреча группового этапа, и победа в ней позволит СКА сохранить шансы на выход в плей-офф континентального турнира. После 4 игровых дней положение в квартете А таково: "Магдебург" - 8 очков, "Бьеррингбро" (Дания) - 4, СКА - 3, "Татран" (Словакия) - 1.-0-