Минский стадион "Динамо" получил от IAAF сертификат первой категории

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский стадион "Динамо" получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сертификат первой категории, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФЛА.

Соответствующий документ подписан главой IAAF Себастьяна Коэ и главой технического комитета IAAF Хорхе Сальседо. "Сертификат позволяет проводить международные турниры самого высокого уровня, в том числе чемпионаты мира", - пояснили в федерации.

Высокий уровень обновленной арены смогли оценить ведущие белорусские атлеты, в том числе Алина Талай, которая показала на новых беговых дорожках второй результат в карьере (12,50 сек.). "Минский стадион - самого высокого класса. Перед стартом, как только вошла на арену, создалось впечатление, что я на чемпионате мира или Олимпийских играх", - отметила она.

Государственный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник назвал в интервью федерации легкой атлетики Украины "Динамо" шикарным. "Был удивлен чистотой, порядком, количеством и качеством спортивных сооружений. В Минске в отличном состоянии дорожки для велосипедистов и лыжероллеров, в темное время суток все подсвечивается. А что уж говорить о спортивных аренах! У белорусов теперь есть шикарный стадион "Динамо", где проходила матчевая встреча, есть арена для хоккея, крытая арена для конькобежного спорта, невероятных масштабов дом художественной гимнастики. Вот вы едете по проспекту и видите - здесь дом футбола, здесь дом гребли... Все имеет шикарный вид", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в открытии после реконструкции стадиона "Динамо" 21 июня принимали участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, глава IAAF Себастьян Коэ. 22 июня состоялась международная матчевая встреча, в которой победу одержали атлеты из Беларуси.-0-