Минское "Динамо" и "Ислочь" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" и "Ислочь" разошлись миром в заключительном матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей встречи на поле шла очень напряженная и равная борьба, результатом которой стала безголевая ничья - 0:0.

Результаты остальных игр 2-го тура: "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 1:0, "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск) - 2:1, "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 1:1, "Торпедо" (Минск) - "Городея" - 1:0, "Динамо" (Брест) - "Луч" (Минск) - 2:1.

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали БАТЭ и "Днепр", на два балла меньше у минского и брестского "Динамо", "Витебска" и столичного "Торпедо". 3 очка у жодинского "Торпедо-БелАЗа", по 2 - у "Немана", "Ислочи" и "Слуцка", "Шахтер", "Луч", "Гомель" "Минск" имеют по одному очку, "Городея" и "Смолевичи" проиграли оба матча.

В следующем туре встречаются:

13 апреля

"Луч" - "Витебск", "Шахтер" - "Слуцк".

14 апреля

"Неман" - "Днепр", БАТЭ - "Динамо" (Брест), "Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ".

15 апреля

"Смолевичи" - "Минск", "Гомель" - "Торпедо", "Городея" - "Динамо" (Минск).-0-