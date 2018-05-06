Минское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 6-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня минское "Динамо" на своем поле разошлось миром с солигорским "Шахтером" - 0:0.

Позже жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле сыграет с брестским "Динамо", а футболисты "Ислочи" примут гродненский "Неман".

Результаты других матчей: "Витебск" - "Минск" - 1:0, "Городея" - "Гомель" - 0:0, "Слуцк" - "Смолевичи" - 1:0, "Торпедо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 0:1.

Игровая программа 6-го тура завершится 7 мая матчем в Могилеве между местным "Днепром" и лидером чемпионата борисовским БАТЭ.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 15 очков (5 матчей), "Динамо" (Минск) - 14 (6), "Витебск" - 11 (6), "Слуцк" - 11 (6).-0-