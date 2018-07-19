Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" проведут ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

Форвард минчан Антон Сарока во время тренировки команды на стадионе "Динамо". Фото ФК "Динамо-Минск"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы сегодня проведут домашние поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" примут на обновленной динамовской арене гостей из ирландского "Дерри Сити" (начало игры в 18.00). В первом матче, состоявшемся неделю назад в Дерри, подопечные Сергея Гуренко победили со счетом 2:0.

Соолигорский "Шахтер" успешно провел гостевой поединок, обыграв валлийский "Коннас-Ки", - 3:1. Сегодняшняя встреча в Солигорске начнется в 20.00.

Обе игры будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 1".

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы обладатель Кубка страны брестское "Динамо" начнет выступление с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий "Атромитос" на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.

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