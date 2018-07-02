Минское "Динамо" обыграло футболистов "Днепра" в 14-м туре чемпионата Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили могилевский "Днепр" со счетом 2:1 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи в игре, проходившей на поле столичного стадиона "Трактор", были забиты во втором тайме. На 47-й минуте Артем Соловей открыл счет, через 17 минут Антон Сарока увеличил преимущество хозяев, а за 15 минут до финального свистка Андрей Чухлей отквитал один мяч.

Результаты остальных встреч 14-го тура: "Ислочь" - "Слуцк" - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 2:2, "Луч" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 1:2, "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 0:6, "Городея" - "Витебск" - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Смолевичи" - 1:0.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 35 очков, "Динамо" (Минск) - 31, "Шахтер" - 28, "Витебск" - 28, "Неман" - 25.-0-