Минское "Динамо" одолело в гостях "Витебск" и поднялось на 3-е место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" уступили на своем поле минскому "Динамо" со счетом 0:1 и пропустили его на 3-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок получился очень напряженным, ведь его победитель значительно улучшал свои шансы на медали. В первом тайме чуть удачливее оказались минчане, и на 26-й минуте хорватский защитник Нино Галович вывел их вперед. После перерыва инициативой завладели футболисты "Витебска", но так и не смогли отыграться.

Позже брестское "Динамо" примет на своем поле "Ислочь".

Лидеру турнира борисовскому БАТЭ, чтобы завоевать свой 15-й чемпионский титул, 4 ноября нужно не проиграть на своей арене гродненскому "Неману". Также в воскресенье еще один претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится 5 ноября матчем "Смолевичи" - "Гомель".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 66 очков (26 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (27), "Витебск" - 53 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (26), "Динамо" (Брест) - 45 (26).-0-