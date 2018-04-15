Минское "Динамо" победило футболистов "Городеи" в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили "Городею" со счетом 2:0 в заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма гол забил Артем Соловей, а после перерыва окончательный результат установил Владимир Хващинский.

Результаты остальных игр 3-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 0:1, "Луч" (Минск) - "Витебск" - 0:2, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Смолевичи" - "Минск" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Днепр" (Могилев) - 0:0, "Гомель" - "Торпедо" (Минск) - 0:0.

Лидирует действующий чемпион страны БАТЭ, набравший 9 очков из 9 возможных, по 7 баллов у "Витебска", "Днепра" и минского "Динамо".

В следующем туре сыграют:

21 апреля

"Слуцк" - "Луч", "Динамо" (Минск) - "Гомель", "Торпедо-БелАЗ" - "Минск".

22 апреля

"Торпедо" - "Неман", "Ислочь" - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Смолевичи".

23 апреля

"Днепр" - "Шахтер", "Витебск" - БАТЭ.-0-