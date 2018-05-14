Минское "Динамо" победило "Луч" в матче 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли столичный "Луч" со счетом 3:1 в заключительном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в игре на поле СОК "Олимпийский" был открыт перед самым перерывом, когда отличился динамовский форвард Антон Сарока, пропустивший четыре предыдущих матча. Во втором тайме на 58-й минуте Урош Николич удвоил результат, через 20 минут Владимир Хващинский забил третий гол, а на 81-й минуте полузащитник "Луча" Егор Семенов отквитал один мяч.

После семи игр минские динамовцы набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого максимальный показатель - 21 балл из 21 возможного. На третьем месте футболисты "Слуцка", набравшие 14 очков, по 12 имеют жодинское "Торпедо-БелАЗ" и гродненский "Неман", на балл меньше у "Витебска".

Центральным поединком 8-го тура станет встреча между минским "Динамо" и БАТЭ, она состоится 23 мая на поле столичного стадиона "Трактор".

Ранее, 19 мая, на могилевском стадионе "Спартак" пройдет решающий матч розыгрыша Кубка Беларуси, в котором БАТЭ будет соперничать с брестским "Динамо".-0-