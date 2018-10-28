Минское "Динамо" примет брестчан в матче 26-го тура чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" примут брестских одноклубников в центральном матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед игрой, которая начнется в 17.00 на столичном стадионе "Динамо", для болельщиков подготовлена масштабная развлекательная программа. Гостей арены ждет уникальная встреча с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу для детей 6-12 лет, выступление белорусской группы Martin S и многое другое.

Лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет сегодня в гостях у "Гомеля", а жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет на своем поле солигорский "Шахтер".

Результаты других встреч 26-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 0:3, "Днепр" (Могилев) - "Слуцк" - 2:0, "Торпедо" (Минск) - "Витебск" - 0:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:1, "Неман" (Гродно) - "Луч" (Минск) - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 60 очков (24 матча), "Витебск" - 53 (25), "Шахтер" - 51 (24), "Динамо" (Минск) - 49 (24), "Динамо" (Брест) - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 43 (24).-0-