Минское "Динамо" проиграло "Торпедо", ведя 2:0 по ходу выездного матча чемпионата КХЛ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли нижегородскому "Торпедо" со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1), в выездном матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После матча в Казани, в котором минчане уступили "Ак Барсу" (0:2), главный тренер минчан Горди Дуайер произвел перестановки в нападении, предоставив возможность отличиться братьям Костицыным в одном звене с Куинтоном Хауденом.

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо-Минск" - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

"Торпедо": Галимов; Орлов - Баранцев, Паршин - Галузин - Варнаков; Хольм - Боди, Саболич - Миле - Кейлоф; Волченков - Сергиенко, Жафяров - Макаренко - Шенфельд; Родионычев - Смолин, Ураков - Ильин - Веряев.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Хохлов, С.Костицын (к) - Хауден - А.Костицын; Осипов - Хенкель, Павлович - Беннетт - Пулккинен; Лисовец - Готовец, Китаров - Ковыршин - Парфеевец; Литвинов - Волков - Степанов; Евенко, Дроздов.

Шайбы: 0:1 - Пулккинен (8.18). 0:2 - Хенкель (А.Костицын, Хауден, 27.40). 1:2 - Кейлоф (Галузин, Боди, 36.40). 2:2 - Сергиенко (Макаренко, Шенфельд, 38.27). 3:2 - Баранцев (Паршин, 41.35, в большинстве).

Броски: 36 - 41.

Штраф: 14 - 18.

Команды уже встречались при подготовке к сезону на Кубке губернатора Нижегородской области. В августе автозаводцы одержали победу - 6:1. Вполне очевидно желание "зубров" взять реванш за разгромное поражение.

Динамовцы уверенно начали встречу в Нижнем Новгороде и смогли открыть счет на 9-й минуте первого периода. Теему Пулккинен отметился мощным броском, с которым не справился голкипер нижегородцев. На старте второго периода белорусская команда чаще хозяев контролировала шайбу. В итоге на 28-й минуте Андрей Костицын вывел на ударную позицию Кристиана Хенкеля, которому не составило труда переправить шайбу в ворота - 2:0.

Развить успех минчанам помешали частые удаления и невнимательность при действиях в обороне. Еще до перерыва хоккеисты "Торпедо" сумели дважды воспользоваться невнимательностью защитников динамовцев и сравняли счет - 2:2.

В третьем периоде нижегородцы усилили давление на ворота Юнаса Энрота. В одном из эпизодов Куинтон Хауден нарушил правила и получил двухминутное удаление. Численное большинство хозяева реализовали сразу после вбрасывания, Денис Баранцев кистевым броском отправил шайбу над плечом вратаря "зубров" - 3:2.

Минское "Динамо" завершит выездную серию 7 сентября матчем с нижнекамским "Нефтехимиком". Первый домашний поединок в новом сезоне КХЛ минчане проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-