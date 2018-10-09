Минское "Динамо" сыграет с футболистами "Слуцка", "Шахтер" сразится с "Белшиной" в 1/4 финала Кубка Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" сыграют со "Слуцком". Солигорский "Шахтер" встретится с бобруйской "Белшиной" (выступает в 1-й лиге чемпионата Беларуси), "Витебск" будет противостоять футболистам гомельского "Локомотива" (также из 1-й лиги).

На этой стадии турнира победители в парах будут определены по результатам двух матчей (дома и в гостях). В случае ничейного результата по сумме двух встреч будет действовать правило выездного гола.

Соперник футболистов "Ислочи" определится 17 ноября по результатам последнего поединка 1/8 финала БАТЭ (Борисов) - "Городея".-0-