Минское "Динамо" сыграет с "Ислочью" в матче футбольного чемпионата Беларуси

Во время матча "Динамо" - "Ислочь" в первом круге. Фото ФК "Динамо-Минск"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится очередной матч 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадионе ФК "Минск" футболисты столичного "Динамо", занимающие второе место, в 16.30 встретятся с "Ислочью", у которой 9-я позиция в турнирной таблице.

Результаты других игр: БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 2:0, "Гомель" - "Днепр" (Могилев) - 2:0, "Городея" -"Торпедо" (Минск) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 0:3, "Луч" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).

"Смолевичи" в Борисове 23 июля сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Матч солигорского "Шахтера" и "Витебска" перенесен на более поздний срок.0-