Минское "Динамо" сыграет с одноклубниками из Риги последний домашний матч 10-го сезона КХЛ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после паузы, связанной с Олимпийскими играми в Пхенчхане, возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. Минское "Динамо" проведет заключительный домашний матч сезона с одноклубниками из Риги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч минских и рижских динамовцев стартует на "Минск-Арене" в 19.30. Предстоящая встреча соперников станет четвертой в нынешнем сезоне КХЛ. На счету "зубров" две виктории - 2:1 (в овертайме) и в игре, проходившей в январе 2018 года на открытом воздухе в латвийской столице (3:2). Рижане отпраздновали победу в одном матче регулярного сезона - 3:1.

Минское "Динамо" за время олимпийской паузы понесло кадровые потери в составе. Так, капитан команды, опытный защитник Владимир Денисов расторг соглашение с клубом, отправившись защищать цвета финской "СайПы".

В последнем перед олимпийской паузой матче регулярного чемпионата КХЛ минчане дома победили словацкий "Слован" из Братиславы, которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец, со счетом 3:2. Во время Игр-2018 подопечные Горди Дуайера не проводили товарищеских встреч и после небольшого перерыва приступили к тренировкам.

Динамовцы не смогли пробиться в плей-офф 10-го сезона КХЛ. В Западной конференции "зубры" занимают 10-е место, набрав после 54 матчей 70 очков. Их сегодняшние соперники находятся на последней 13-й позиции турнирной таблицы Запада с 47 очками.

После встречи с рижанами хоккеистам минского "Динамо" останется сыграть в сезоне лишь один матч. 1 марта на выезде они сразятся с братиславским "Слованом", который также остался за чертой участников плей-офф Кубка Гагарина.-0-