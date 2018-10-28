Минское "Динамо" сыграло вничью с брестчанами в чемпионате Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью с брестскими одноклубниками в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле столичной динамовской арены прошла в равной борьбе. В середине первого тайма Луис Роша вывел хозяев вперед, а на 75-й минуте встречи лидер атак брестской дружины Павел Савицкий восстановил равновесие в счете - 1:1. Он возглавил список лучших бомбардиров первенства, забив 12 мячей.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле обыграло солигорский "Шахтер" 1:0.

Лидер турнира борисвский БАТЭ сыграет в гостях у "Городеи".

Результаты других встреч 26-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 0:3, "Днепр" (Могилев) - "Слуцк" - 2:0, "Торпедо" (Минск) - "Витебск" - 0:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:1, "Неман" (Гродно) - "Луч" (Минск) - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 60 очков (24 матча), "Витебск" - 53 (25), "Шахтер" - 51, (25), "Динамо" (Минск) - 50 (25), "Торпедо-БелАЗ" 46 (25), "Динамо" (Брест) - 45 (25).-0-