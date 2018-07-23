Минское "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы может сыграть с "Зенитом", "Шахтер" - с "Генком", брестское "Динамо" – с "Железничаром" или "Аполлоном"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты столичного "Динамо" в случае успеха в двухматчевом противостоянии со словацким клубом ДАК будут соперничать с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Солигорский "Шахтер", которому во 2-м раунде предстоит сразиться с польским "Лехом", на следующем этапе может сыграть с победителем пары "Генк" (Бельгия)/"Фола Эш" (Люксембург).

Соперником брестского "Динамо", в случае преодоления барьера в лице греческого "Атромитоса" во 2-м раунде квалификации, станет кто-то из дуэта "Железничар" (Босния и Герцеговина)/"Аполлон" (Кипр).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9-го и 16-го августа. Встречи 2-го раунда квалификации состоятся 26-го июля и 2-го августа.

Напомним, что ранее в Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой сильнейший в паре БАТЭ/ХИК (Финляндия) сразится с победителем противостояния "Кукеси" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан). Проигравший же в в дуэли БАТЭ/ХИК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения)/"Крузейдерс" (Северная Ирландия).