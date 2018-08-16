Минское и брестское "Динамо" проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского "Динамо" проведут сегодня ответные поединки 3-квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 20.00 в Санкт-Петербурге на поле стадиона "Петровский" минчане начнут встречу с "Зенитом". Эту игру будет судить бригада бельгийских арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Неделю назад в первом матче в Минске динамовцы разгромили гостей из "Зенита" со счетом 4:0. Победитель их противостояния в 4-м круге квалификации будет соперничать с лучшей командой пары "Хиберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия). Их первая игра на поле шотландцев завершилась вничью - 0:0.

Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы Перед началом игры фаворитами считались гости из Санкт-Петербурга, обладающие звездным составом, но проявить себя именитым игрокам соперника не удалось.

В 20.45 на поле ОСК "Брестский" выйдут местное "Динамо" и кипрский "Аполлон" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Матч рассудят арбитры из Швеции во главе с Мартином Стрембергссоном. Выездную встречу в Никосии брестчане провели крайне неудачно, уступив хозяевам поля с результатом 0:4. Победитель этой дуэли в борьбе за выход в групповой этап сразится с победителем игр между швейцарским "Базелем" и голландским "Витессом". В их первом поединке в Нидерландах успеха добились футболисты "Базеля" - 1:0.-0-