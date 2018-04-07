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Минское "Торпедо" победило "Городею" в матче чемпионата Беларуси по футболу

Спорт 07.04.2018 | 14:03
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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Торпедо" победили "Городею" в матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме игры соперники не сумели поразить ворота друг друга. Зато через 5 минут после перерыва торпедовец Игорь Шумилов замкнул передачу с фланга атаки и принес первую викторию своей команде после возвращения в высшую лигу - 1:0.

Позже футболисты "Витебска" примут у себя дома гостей из солигорского "Шахтера", а столичное "Динамо" на поле ФК "Минск" сыграет с "Ислочью".

Результаты встреч, состоявшихся ранее: "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 1:0, "Динамо" (Брест) - "Луч" (Минск) - 2:1, "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 1:0.-0-

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Теги
БАТЭ, ФК Динамо-Минск, ФК Шахтер, футбол, чемпионат Беларуси
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