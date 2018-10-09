Минскому стадиону "Динамо" присвоена высшая категория УЕФА

Во время церемонии открытия стадиона. Фото из архива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскому стадиону "Динамо" присвоена четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-служба АБФФ.

Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении "Динамо" максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре. Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Стадион "Динамо" был официально открыт после реконструкции 21 июня. Обновленное спортивное сооружение может вместить 22 234 зрителя.

Как уточнили в АБФФ, в Беларуси на данный момент два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: "Динамо" (Минск) и "Борисов-Арена" (Борисов). У стадионов "Центральный" (Гомель), ГОСК "Брестский" (Брест) и ЦСК "Неман" (Гродно) третья категория УЕФА.-0-