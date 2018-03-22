"Минсктранс" станет официальным перевозчиком II Европейских игр

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и государственное предприятие "Минсктранс" заключили договор на организацию автомобильной перевозки участников II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе спортивного форума будет задействовано более 180 единиц автобусной техники при перемещении спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала, судей, официальных представителей Международного олимпийского комитета, международных и европейских федераций по видам спорта, Европейских олимпийских комитетов, ВАДА, аккредитованных представителей СМИ, волонтеров.

Как отметил заместитель генерального директора "Минсктранса" Виктор Тозик, предприятие имеет серьезный опыт в организации крупных мероприятий в столице Беларуси: чемпионат мира по хоккею в 2014 году, Парламентская ассамблея ОБСЕ в 2017 году. "После чемпионата мира по хоккею была дана высокая оценка нашей работе. II Европейские игры - еще более представительный форум, гораздо более крупный по количеству участников, поэтому готовимся основательно", - сказал Виктор Тозик.

"Транспортное обеспечение Европейских игр - одна из главных задач. "Минсктранс" обязан будет перевозить каждый день порядка пятнадцати тысяч разных клиентских групп. Именно транспортная инфраструктура города будет являться своеобразной кровеносной системой Европейских игр", - подчеркнул директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

К старту Европейских игр будут разработаны специальные маршруты, учитывающие логистические особенности расположения спортивных, культурных и иных объектов, задействованных в проведении спортивного форума.

"Совместно с Министерством транспорта, "Минсктрансом" и нашими специалистами уже разработан план транспортного обеспечения, который предусматривает подвижной состав, основные маршруты транспортного обслуживания. Теперь на основе его приступаем к разработке операционного плана, который подразумевает доставку участников по конкретным маршрутам. В его основе такие требования, как безопасность, четкость, соблюдение графика доставки. Ведь мы работаем по жестким критериям со стороны ЕОК. Огромное значение транспортное обслуживание приобретает в периоды прилета и отлета участников. Думаю, после Европейских игр наша транспортная система будет работать на совершенно новом европейском уровне. Предварительные оценки ЕОК существующей городской инфраструктуры Минска достаточно высоки. Представителей ЕОК удивляет, что в двухмиллионом городе они практически не видели пробок", - рассказал Георгий Катулин.

По словам Виктора Тозика, перевозки во время Европейских игр будут осуществляться автобусами производства МАЗ. "Уже разработана программа закупки подвижного состава городского и туристического классов. Во второй половине 2018 и первом квартале 2019 года должны поставить 300 новых автобусов, которые после окончания Европейских игр будут переданы в пользование городским службам. По требованию еврокомиссаров дорога до спортивных объектов должна занимать не более 30 минут. Решений у этой задачи может быть несколько: освобождение полосы, отрегулированные светофоры, ограничение въезда или сопровождение Госавтоинспекции", - сказал Виктор Тозик.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В программу соревнований включены 15 видов спорта, 10 из которых станут квалификационными к XXXI Олимпийским играм 2020 года. Участие в спортивном форуме примут более 4000 атлетов из 50 стран.-0-