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Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола

Спорт 21.07.2018 | 12:53
Во время совещания. Фото Министерства спорта и туризма
Во время совещания. Фото Министерства спорта и туризма

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только совместные усилия Министерства спорта и туризма, ассоциации "Белорусская федерация футбола" и футбольных клубов помогут повысить результаты белорусских футболистов. Такое резюме вынесли участники совещания, которое прошло в минском Доме футбола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, необходимость такой встречи назрела давно. "Футбол является самым популярным видом спорта как в Беларуси, так и во всем мире. Его любят, в него играют и в нем разбираются все. Футбол - это зрелище, которое должно объединять и сплачивать людей, дарить им неповторимые эмоции. Эта игра способствует разностороннему физическому развитию человека. Она также выполняет социальную функцию, воспитывая и развивая у молодых людей ответственность, коллективизм, взаимопомощь, уважение к партнерам и соперникам", - сказал Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук
Сергей Ковальчук

Он подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию футбола. Действует указ №191, в соответствии с которым 23 футбольных клуба, участвующие в различных лигах чемпионата страны, получают поддержку.

Значительную работу по совершенствованию инфраструктуры провела федерация футбола. Как отметил председатель АБФФ Сергей Румас, за последние 7 лет удалось утроить количество искусственных полей в Беларуси: "В 2011 году было 8 таких полей, сегодня уже 21, еще 3 строятся. В стране 140 мини-площадок для занятий футболом, в ближайшее время их количество должно увеличиться еще на сотню. Возведено многофункциональное здание Академии футбола, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса. Вместе с тем результаты выступления, прежде всего национальной команды, пока оставляют желать лучшего". В настоящее время в рейтинге ФИФА национальная команда Беларуси занимает лишь 78-е место, хотя был период (февраль 2011 года), когда она была на 36-й позиции.

Сергей Румас
Сергей Румас

Сергей Румас обратил внимание, что зачастую занятия по футболу в школах и вузах ведутся на невысоком методическом уровне. Руководитель АБФФ предложил доплачивать тем учителям и преподавателям, которые будут регулярно подтверждать свою высокую профессиональную квалификацию. Участники диалога согласились, что Белорусский государственный университет физической культуры должен стать главным научно-методическим центром, который обязан уже в ближайшее время разработать учебные пособия и практические рекомендации по преподаванию того или иного вида спорта, в том числе футбола. Помощь профессорско-преподавательскому составу профильного вуза должны оказать специалисты федераций, клубов, а также Министерства спорта и туризма.

Подводя итог, Сергей Ковальчук подчеркнул: "Мы все выполняем общие задачи, которые заключаются в создании условий для занятий спортом, подготовке и воспитании физически крепких, трудолюбивых, умных и квалифицированных спортсменов, достижении ими высоких результатов".

В дискуссии также приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик, главный тренер национальной команды Игорь Криушенко и наставник молодежной сборной страны Людас Румбутис.-0-

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Теги
Беларусь, Министерство спорта и туризма, футбол
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