Мирный и Освальд победили на старте теннисного турнира в Галле

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победили на старте теннисного турнира в немецком Галле с призовым фондом более 1,7 млн. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге белорусско-австрийский дуэт был сильнее Марцина Матковски (Польша) и Роберта Линдстедта из Швеции - 7:5, 7:6. Поединок на травяном покрытии получился упорным, Мирный и Освальд лишь за счет подачи и уверенных действий у сетки смогли добиться успеха.

На прошлой неделе белорус и австриец встречались со своими соперниками в Штутгарте, где завершили выступление на четвертьфинальной стадии, уступив тогда Матковски и Линдстедту.-0-