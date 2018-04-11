Мирный и Освальд победили на старте турнира в Хьюстоне

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд успешно стартовали на турниру в американском Хьюстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче парного разряда Мирный и Освальд обыграли аргентинско-чилийский тандем Орасио Себальос/Хулио Перальта в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:0).

На турнире в марокканском Марракеше белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо проиграли еще одному интернациональному дуэту Доминик Инглот (Великобритания)/Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - 3:6, 6:7 (4:7).-0-