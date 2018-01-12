Мирный и Освальд пробились в финал парного разряда теннисного турнира в Окленде

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд стали финалистами парного разряда турнира в новозеландском Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белорусско-австрийский тандем в упорнейшей борьбе на двух тай-брейках переиграл новозеландца Майкла Винуса и южноафриканца Равена Клаасена - 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В финальном матче 13 января Мирный и Освальд будут соперничать с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.

Белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Полипник-Кастильо в финале турнира серии "Челленджер" в австралийской Канберре сегодня сыграют с израильско-индийской парой Йонатан Эрлих / Дивиж Шаран.

На женском турнире в австралийском Хобарте белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова в полуфинале парного разряда встретятся с бельгийкой Элизой Мартенс и Деми Схюрс из Нидерландов.-0-