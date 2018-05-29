Мирный и Освальд проиграли на старте парного разряда "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд проиграли в стартовом матче открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде мужского парного разряда Мирный и Освальд уступили в двух партиях на тай-брейке колумбийскому дуэту Роберт Фарах / Хуан Себастьян Кабаль - 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). Максим Мирный заявился на соревнования смешанных тандемов, где его партнершей будет латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Сегодня в женском одиночном разряде свои первые поединки проводят две белоруски. Александра Саснович играет с чешкой Денисой Аллертовой, а Арина Соболенко соперничает с Кики Бертенс из Нидерландов.-0-