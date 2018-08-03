Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии

Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не вышли в полуфинал парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней доигровке четвертьфинального матча Мирный и Освальд уступили аргентинско-итальянскому дуэту Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали - 5:7, 6:4, 8:10. В полуфинале Дельбонис и Браччали встретятся с австрийско-немецкой парой Юрген Мельцер / Филипп Петцшнер.

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