Мирный и Освальд уступили братьям Брайанам на Australian Open

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах "Мельбурн Парка" продолжаются баталии первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/16 финала белорус Максим Мирный и австриец Филип Освальд встречались с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами и проиграли - 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.
Белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов завершили выступления на этой же стадии состязаний у женских пар, уступив китайским теннисисткам Се Шувэй и Пэн Шуай в двух сетах - 4:6, 1:6.
В соревнованиях смешанных тандемов Пэн Шуай будет партнершей Максима Мирного. В первом круге они сыграют с еще одним интернациональным дуэтом - Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция).
Единственная представительница Беларуси в одиночном разряде Александра Саснович (56-й номер мирового рейтинга) впервые в карьере вышла в третий раунд Australian Open и в поединке за выход в 1/8 финала будет соперничать с восьмой ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции.-0-
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