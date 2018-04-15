Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Хьюстоне

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями парного разряда на турнире в американском Хьюстоне. Это 52-й титул 40-летнего Максима Мирного в парных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче в Хьюстоне Мирный и Освальд одолели Андре Бегеманна из Германии и хорвата Антонио Санчича - 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.
Splish Splash— US Men's Clay Court (@mensclaycourt) 15 апреля 2018 г.
Max Mirnyi and Philipp Oswald seal their #USClay title with the Champions Plunge! pic.twitter.com/Wf8NZavjq4
На женском турнире в швейцарском Лугано белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко поспорят за победу в парном разряде. В финале их ждет встреча с бельгийским дуэтом Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс.
В решающем поединке одиночного разряда Соболенко еще раз будет соперничать с Мертенс, которая в 1/2 финала обыграла Лапко. Для Арины Соболенко, которой в мае исполнится 20 лет, это будет второй финал в одиночном разряде на профессиональных турнирах.
Благодаря успешному выступлению в Лугано Соболенко впервые поднимется в топ-50 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Она опередит Александру Саснович, которая на кортах Лугано завершила выступление на стадии 1/8 финала.
После возвращения из Швейцарии белорусские теннисистки будут готовиться к матчу Кубка Федерации против сборной Словакии, который пройдет 21-22 апреля в Минске.-0-
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