Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Хьюстоне

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями парного разряда на турнире в американском Хьюстоне. Это 52-й титул 40-летнего Максима Мирного в парных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Филипп Освальд и Максим Мирный. Фото из социальных сетей

В решающем матче в Хьюстоне Мирный и Освальд одолели Андре Бегеманна из Германии и хорвата Антонио Санчича - 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.

Splish Splash



Max Mirnyi and Philipp Oswald seal their #USClay title with the Champions Plunge! pic.twitter.com/Wf8NZavjq4