Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд успешно стартовали на турнире в австрийском Кицбюэле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем переиграл в двух сетах на тай-брейках словацко-украинский дуэт Игорь Зеленай / Денис Молчанов - 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).-0-