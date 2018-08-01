Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд успешно стартовали на турнире в австрийском Кицбюэле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем переиграл в двух сетах на тай-брейках словацко-украинский дуэт Игорь Зеленай / Денис Молчанов - 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).-0-
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