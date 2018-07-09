Мирный и Пешке завершили выступление в миксте на Уимблдоне

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный и Квета Пешке из Чехии завершили борьбу в миксте на Уимблдонском теннисном турнире, уступив британцам Джею Кларку и Хэрриет Дарт со счетом 2:6, 6:4, 4:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-чешский дуэт в матче против соперников пытался использовать опыт Максима Мирного игры у сетки. Однако хозяева корта успешно действовали обводящими ударами по линии и на собственной подаче.
Ранее ведущий белорусский теннисист Максим Мирный побеждал в миксте на Уимблдоне. Белорус праздновал успех в 1998 году в паре с американкой Сереной Уильямс.-0-
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