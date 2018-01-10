Митрополит Павел напутствовал белорусских гандболистов перед чемпионатом Европы

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась встреча Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с гандболистами сборной страны, которые сегодня отправляются на чемпионат Европы в Хорватию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Митрополит Павел пожелал успехов и благословил гандболистов и их тренеров перед предстоящим континентальным первенством. Он отметил, что белорусские спортсмены отличаются благородством, силой духа, большой самоотдачей, достоинством и уважением к спортсменам из других стран.

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в знак благодарности и уважения вручил митрополиту памятный подарок.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов включил в заявку на чемпионат Европы 18 гандболистов:

вратари - Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов ("Гомель"), Вячеслав Солдатенко ("Одорхей", Румыния);

полевые игроки - Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз (все - СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все - БГК имени Мешкова, Брест), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия), Вадим Гайдученко ("Динамо", Бухарест, Румыния), Максим Баранов ("Одорхей", Румыния), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия).

На первом этапе ЧЕ-2018 белорусская дружина будет базироваться в Порече, где ее соперниками в предварительной группе В будут сборные Австрии (12 января), Норвегии (14 января) и Франции (16 января).

Составы остальных групп: А - Хорватия, Сербия, Швеция, Исландия; С - Германия, Македония, Черногория, Словения, D - Испания, Дания, Чехия, Венгрия.

Первый групповой раунд финиширует 17 января, после чего по три лучшие команды из каждого квартета выйдут во второй этап, образовав две группы по шесть сборных (18-24 января). Затем по две лучшие дружины продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 26 января в Загребе. Победители полуфинальных встреч 28 января встретятся в поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.-0-