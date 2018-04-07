Мюнхенская "Бавария" в 28-й раз стала чемпионом Германии по футболу

7 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" досрочно, за 5 туров до финиша, обеспечили себе титул чемпионов Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 29-м туре соревнований в бундеслиге мюнхенцы разгромили в гостях футболистов "Аугсбурга" 4:1 и, набрав 72 очка, стали недосягаемы для соперников. Это 28-й чемпионский титул "Баварии", причем шестой - подряд.

Сегодня мог определиться и чемпион Англии, но этого не произошло. В игре 33-го тура лидер премьер-лиги "Манчестер Сити" после первого тайма выигрывал у "Манчестер Юнайтед" 2:0, но не удержал победу, пропустив трижды во второй половине - 2:3 и команда Хосепа Гвардиолы откладывает празднование чемпионского титула по крайней мере до следующей игры. Сейчас "Манчестер Сити" имеет 84 очка, "Манчестер Сити" набрал 71 балл, футболисты "Ливеруля" и "Тоттенхэма" имеют по 67 очков.-0-