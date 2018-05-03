Модель проведения Европейских игр в Минске должна стать образцовой - ЕОК

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель проведения II Европейских игр в Минске должна стать образцовой, заявил сегодня главный эксперт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по спорту Макис Асимакопулос на семинаре для белорусских спортивных функционеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"От проведения Европейских игр в Минске ЕОК ожидают четкой модели главного континентального состязания, которая будет гарантировать устойчивость и успешное будущее Евроигр, а также позволит любой стране принимать у себя подобный форум, - подчеркнул Макис Асимакопулос. - Сегодня очень важный день с точки зрения подготовки к Европейским играм в Минске. Специалисты, собравшиеся на семинар в стенах НОК, - профессионалы, ведь Игры будут проходить не в головном офисе дирекции, а на спортивных объектах, которые уже подготовлены. Осталось отладить функционирование сервиса. Главным испытанием на сегодня остается вопрос интеграции всех задействованных в подготовке служб. Это ключ к успеху II Европейских игр", - отметил эксперт ЕОК.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси менеджеры фонда дирекции проведут презентации по различным направлениям, в каждом выступлении будет рассказано о спортивных объектах и национальных федерациях, виды спорта которых будут представлены на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

На Европейские игры в столицу Беларуси планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских НОКов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОКов, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-