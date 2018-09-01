Могилевский "Днепр" и минский "Луч" не выявили победителя

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшнем матче могилевского "Днепра" и минского "Луча" зафиксирована безголевая ничья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два аутсайдера чемпионата Беларуси, встречавшиеся в Могилеве, всеми силами стремились к победе, но так и не добились успеха - 0:0.

Позже футболисты "Ислочи" примут "Гомель", а брестское "Динамо" сыграет на своем поле с "Минском".

Ранее "Витебск" разгромил у себя дома "Смолевичи" - 4:0, в Жодино футболисты "Городеи" неожиданно победили "Торпедо-БелАЗ" - 1:0.

Заключительные матчи 20-го тура состоятся 2 сентября: "Слуцк" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск).

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 41 (19), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18). Внизу турнирной таблицы столичные "Луч" и "Торпедо", набравшие по 12 очков, на балл больше у "Днепра".-0-