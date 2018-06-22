Могилевский "Днепр" и минское "Торпедо" откроют 13-й тур футбольного чемпионата Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем в Могилеве между местным "Днепром" и минским "Торпедо" сегодня откроется программа 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба сегодняшних соперника в последних пяти матчах не выигрывали, потерпев по три поражения и по два раза сыграв вничью, причем "Днепр" проиграл три встречи подряд. В активе могилевской команды 10 очков, у торпедовцев на 3 балла меньше.

Главным поединком 13-го тура станет встреча лидера БАТЭ и солигорского "Шахтера", которая состоится 24 июня на поле "Борисов-Арены". Борисовчане уверенно возглавляют турнирную таблицу, а солигорские футболисты набрали отличных ход, одержав шесть викторий подряд. Идущее вторым минское "Динамо" также в воскресенье сыграет в гостях у "Слуцка". Динамовцы в двух предыдущих турах сыграли вничью, а их оппоненты дважды подряд добились побед.

Турнирное положение после 12 туров:

1. БАТЭ - 31 очко (разница мячей - 21-6),

2. "Динамо" (Минск) - 25 (16-6),

3. "Витебск" - 24 (16-8),

4. "Шахтер" - 24 (15-5),

5. "Слуцк" - 21 (16-9),

6. "Неман" - 21 (13-10),

7. "Торпедо-БелАЗ" - 18 (10-8),

8. "Динамо" (Брест) - 16 (15-15),

9. "Ислочь" - 15 (8-10),

10. "Смолевичи" - 13 (10-11),

11. "Минск" - 10 (13-15),

12. "Днепр" - 10 (6-15),

13. "Луч" - 9 (8-19),

14. "Торпедо" - 7 (4-16),

15. "Гомель" - 7 (4-14),

16. "Городея" - 7 (6-14).

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший восемь мячей.-0-