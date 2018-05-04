Могилевский "Форте" одолел "Витэн" в гостевом матче 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский "Форте" стал единственным клубом, победившим в выездном матче 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке оршанского спорткомплекса "Олимиец" могилевчане одолели обладателя Кубка Беларуси "Витэн" в серии послематчевых пенальти. В основное время матча гости были в роли догоняющих, уступая 0:2, 1:2, 2:3, но на последней минуте второго тайма сравняли результат - 3:3. В овертайме забитых мячей не было, а в серии пенальти удача была на стороне "Форте" - 3:1.

В остальных первых матчах четвертьфинальных серий побеждали только хозяева. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" во дворце спорта "Уручье" переиграли гомельский "БЧ" со счетом 2:1. Гомельский ВРЗ, ставший победителем регулярного первенства, уверенно победил на своей площадке микашевичский "Гранит" - 3:0. Упорным получился поединок в Лиде, где местный "Лидсельмаш" принимал минский "Дорожник". Основное время игры завершилось вничью 3:3, а в овертайме хозяева трижды поразили ворота гостей - 6:3. В этой встрече голевой хет-трик в составе победителей оформил Владимир Жигалко, а его одноклубник Арчил Себисквирадзе отметился дублем.

Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся 7 мая, а если в каких-то парах счет будет равным, то решающие матчи серий до двух побед пройдут 10 мая.-0-