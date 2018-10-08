Могилевский клуб "Машека" вышел в 3-й раунд гандбольного Кубка вызова

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" успешно стартовали в розыгрыше европейского Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба матча 2-го квалификационного раунда против греческого "Аэропоса" могилевчане проводили в родном городе на площадке спорткомплекса "Олимпиец" и дважды победили - 24:20 и 31:24. В следующем круге соревнований в борьбе за выход в 1/8 финала "Машека" дважды встретится с болгарской "Добруджей" - 17 или 18 ноября дома, 24 или 25 ноября в гостях.

В первом поединке 2-го раунда квалификации розыгрыша Кубка ЕГФ минский СКА уступил на выезде португальскому "Порту" со счетом 29:34 (14:18). Ответный матч армейцы проведут 13 октября в минском дворце спорта "Уручье".

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, выступающий в главном континентальном турнире - Лиге чемпионов, после домашнего поражения от венгерского "Веспрема" со счетом 28:29 занимает 5-е место в предварительной группе А. Польский "Виве" в Кельце взял верх над шведским "Кристианстадом" - 33:31. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил два мяча.

Результаты остальных игр 4-го тура: "Вардар" (Скопье, Македония) - "Райн Левен" (Германия) - 29:27, "Барселона" (Испания) - "Монпелье" (Франция) - 35:27. Турнирное положение: "Вардар" - 8 очков, "Барселона" - 6, "Виве" - 6, "Райн Левен" - 4, БГК имени Мешкова - 4, "Веспрем" - 4, "Монпелье" - 0, "Кристианстад" - 0. В следующем туре 13 октября брестчане примут на своей площадке гостей из "Барселоны".

В центральном поединке первой части женского первенства Беларуси чемпионки страны гандболистки "БНТУ-БелАЗа" уступили на выезде своему главному конкуренту, серебряному призеру "Гомелю", с результатом 23:28 (14:14). После пяти туров у гомельчанок 10 очков из 10 возможных, минчанки отстают на 2 балла.-0-