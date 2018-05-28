Мохаммед Салах заявил, что приедет на чемпионат мира в Россию

Египетский футболист Моххамед Салах, который получил травму плеча в финале Лиги чемпионов, уверил своих поклонников, что прилетит в Россию, сообщает ТАСС. Пост об этом нападающий опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram.

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 27 Май 2018 в 9:34 PDT

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Киеве в минувшую субботу, встретились "Ливерпуль" и "Реал". В итоге, мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1, в третий раз подряд став обладателем титула. Египетский нападающий Мохаммед Салах, который является одним из ключевых игроков английского клуба, был заменен еще в первом тайме. Футболист просто не смог продолжить игру после травмы плеча, которую он получил в неприятном столкновении с защитником "королевского клуба" Серхио Рамосом. К слову, многие фанаты убеждены, что игра капитана "сливочных" была намеренно грубой. В связи с этим была даже создана петиция, чтобы Рамос понес наказание, ее уже подписали около 300 тысяч человек.

Мадридский "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов Для "Реала" это третий подряд и 13-й в истории главный трофей европейского клубного футбола.

После матча многие переживали, что травма помешает египетскому нападающему выступить на чемпионате мира по футболу. Однако Мохаммед уверил всех своих поклонников, что приедет в Россию. Он опубликовал в Instagram фотографию и написал: "Это был очень тяжелый вечер, но я боец. Несмотря на обстоятельства, я уверен, что буду в России, чтобы заставить вас гордиться мной. Ваша любовь и поддержка дадут мне необходимые силы". Пост он продублировал также и в Twitter.

Несмотря на это, врачи пока не уверены, сможет ли Салах выйти на поле на ЧМ, так как процесс восстановления займет около двух недель. Так, первый матч против сборной Уругвая египтианин скорее всего пропустит.