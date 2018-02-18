МОК доволен организацией Олимпиады в Пхенчхане

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) доволен организацией XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщил журналистам исполнительный директор этой организации Кристоф Дюби, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Спортивные объекты подготовлены качественно во всех видах спорта. Организаторы и международные федерации прекрасно поработали перед стартом зимних Игр. Атлеты также удовлетворены условиями: размещение и питание. Хозяева Олимпиады смогли успешно справиться и с неблагоприятными погодными условиями в начале Олимпиады", - рассказал Кристоф Дюби.
Поле девяти дней Олимпиады в активе белорусской сборной две награды: золото в лыжной акробатике Анны Гуськовой и серебряная награда Дарьи Домрачевой в биатлоне. В медальном зачете Беларусь находится на 15-й позиции, опережая все страны с постсоветского пространства. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-
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