МОК не допустил российских фигуристов Столбову и Букина на Олимпиаду

23 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским фигуристам Ксении Столбовой (парное катание) и Ивану Букину (танцы на льду) на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ксения Столбова выступает в парном катании с Федором Климовым, спортсмены являются олимпийскими чемпионами Игр в Сочи в командных соревнованиях, также Столбова и Климов в 2015 году стали победителями финала Гран-при.

Иван Букин в паре с Александрой Степановой является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Таким образом, на данный момент Климов и Степанова также не имеют возможности выступить на Олимпийских играх в Республике Корея.

Ранее сегодня первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.-0-