МОК пожизненно отстранил от Игр 11 российских спортсменов

22 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года, саночник Альберт Демченко лишен двух серебряных медалей. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Среди 11 российских отстраненных спортсменов, помимо Альберта Демченко, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, саночница Татьяна Иванова, бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.

Таким образом, МОК уже аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи и отстранил их от участия в Олимпийских играх.-0-