13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов (IBU). Такая информация размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.
Исполком МОК решил приостановить прямые выплаты IBU до выборов нового президента союза. В Международном олимпийском комитете считают, что такие меры необходимы для обеспечения стабильного управления и руководства спортивной организацией.
МОК также потребовал от IBU предоставить ряд отчетов и документов, которые олимпийский комитет должен будет одобрить для возобновления финансирования. Это касается изменений кодекса этики союза биатлонистов, пересмотра состава комиссии по этике IBU и проведения Институтом национальных антидопинговых организаций аудита в организации. От союза биатлонистов требуют вступления в Независимую организацию антидопингового тестирования и предоставления отчета о мерах IBU, касающихся системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории.
Выборы нового президента Международного союза биатлонистов пройдут на конгрессе организации в Порече с 6 по 9 сентября.-0-
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