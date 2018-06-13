13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов (IBU). Такая информация размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Исполком МОК решил приостановить прямые выплаты IBU​ до выборов нового президента союза. В Международном олимпийском комитете считают, что такие меры необходимы для обеспечения стабильного управления и руководства спортивной организацией.

МОК также потребовал от IBU предоставить ряд отчетов и документов, которые олимпийский комитет должен будет одобрить для возобновления финансирования. Это касается изменений кодекса этики союза биатлонистов, пересмотра состава комиссии по этике IBU и проведения Институтом национальных антидопинговых организаций аудита в организации. От союза биатлонистов требуют вступления в Независимую организацию антидопингового тестирования и предоставления отчета о мерах IBU, касающихся системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории.

Выборы нового президента Международного союза биатлонистов пройдут на конгрессе организации в Порече с 6 по 9 сентября.-0-