МОК присвоил белорусской гимнастке Любови Черкашиной звание "Спортсмен для подражания"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) присвоил Любови Черкашиной звание "Спортсмен для подражания", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, председатель комиссии по делам спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Любовь Черкашина вошла в число 12 атлетов, удостоенных почетного звания "Спортсмен для подражания", которое присуждается атлетам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию своего вида спорта.

Любовь Черкашина получила приглашение в качестве наставника на летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, где белоруска поделится опытом, как добиться успеха в спорте, проведет для юных атлетов мастер-классы и совместные тренировки. Кроме Любови Черкашиной осенью текущего года в аргентинскую столицу приглашены популярные спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, США, Португалии, Аргентины и Чили.-0-